İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 kişinin öldüğü göçmen faciasında 4 kişi daha tutuklandı

Bodrum’da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı tekne faciasında, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettikleri öne sürülen şüphelilerden 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı tekne faciasında, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettikleri öne sürülen şüphelilerden 4 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Bodrum'un Bağla Koyu'nda, 17 Eylül Pazartesi günü, denizdeki fiber teknenin batması sonucu 3 kişi ölmüş, 16 kişi de son anda sağ olarak kurtarılmıştı. Faciayla sonuçlanan yasa dışı geçiş girişimini kim ya da kimlerin organize ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatan Bodrum Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı genişletti. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen H.M. (23), A.A.Ş. (30), E.B. (47), N.T. (22), Ö.T. (26) ve A.O.Ü. (20) ile otel işletmecisi E.M. (53)'yi yakalayarak, gözaltına almıştı. Şüphelilerden Ö.T, E.B, yabancı uyruklu A.A.Ş, H.M ile otel sahibi E.M., 2 gün önce adliyeye sevk edilmiş, Ö.T. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay kapsamında 2 kişinin emniyette sorgusu sürerken, 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunan N.T, A.O.Ü, B.G ve D.A.A isimli şahıslar da bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.