3 kişinin öldüğü göçmen faciasında 4 kişi daha tutuklandı

Bodrum'da geçtiğimiz günlerde 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de sağ olarak kurtarıldığı tekne faciasında, kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettikleri öne sürülen şüphelilerden 4 kişi daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum'un Bağla Koyu'nda, 17 Eylül Pazartesi günü, denizdeki fiber teknenin batması sonucu 3 kişi ölmüş, 16 kişi de son anda sağ olarak kurtarılmıştı. Faciayla sonuçlanan yasa dışı geçiş girişimini kim ya da kimlerin organize ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatan Bodrum Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı genişletti. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olduğu belirlenen H.M. (23), A.A.Ş. (30), E.B. (47), N.T. (22), Ö.T. (26) ve A.O.Ü. (20) ile otel işletmecisi E.M. (53)'yi yakalayarak, gözaltına almıştı. Şüphelilerden Ö.T, E.B, yabancı uyruklu A.A.Ş, H.M ile otel sahibi E.M., 2 gün önce adliyeye sevk edilmiş, Ö.T. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay kapsamında 2 kişinin emniyette sorgusu sürerken, 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunan N.T, A.O.Ü, B.G ve D.A.A isimli şahıslar da bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.