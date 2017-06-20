3 milyon dolarlık ’FETÖ’ dolandırıcılığına operasyon

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Muğla’ya gelen ve kendilerine kamu kurumlarında etkin yerlerde, kilit mevkilerde çalışan (MİT, Başbakanlık, Emniyet) kamu personeli süsü vererek, FETÖ soruşturmalarında kardeşi tutuklanan bir iş adamına 3 milyon dolar karşılığında yardım etme sözü verdi. Şebekenin üç üyesi H.Y., S.K. ve Ç.Y. iş adamının şikayeti ve polise verdiği ifade sonucunda; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla, önceden seri numaraları alınmış 15 bin dolarla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılan H.Y., S.K. ve Ç.Y. emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiler.