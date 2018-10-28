3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu koşuldu.

Ortaca Belediyesi ile Interval Events iş birliğinde Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Kaymakamlığı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen maratona, 22 ülkeden 50'si yabancı yaklaşık bin 250 sporcu katıldı. Sporcular, 21, 14 ve 5 kilometrelik parkurlarda ter döktü. Koşu sonunda sporculara nar, portakal ve mandalina ikram edildi. Yerli ve yabancı tatilcilerde yarışları ilgiyle takip etti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalyan'ı ve yöreyi tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetler yaptıklarının altını çizdi.

Başkan Karaçelik; “Bu organizasyonda sezonun son faaliyeti, turizm sezonunu bu etkinlikle kapatacağız. Üçüncüsünü yaptığımız Caretta Run koşusu ülke çapında duyulmasının yanı sıra Uluslararası bir niteliğe bürünmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 50 yabancı toplamda bin 250'ye yakın koşucumuz var. Bu tür faaliyetler tanıtım için çok önemli ayrıca bölge insanımızda hoşça vakit geçiriyor. Hava ve ortamda koşmak için çok müsait. Ben katılan tüm sporcular başta olmak üzere emeği geçen belediye çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine, Ticaret ve Sanayi Odası'na, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Koltuk değnekleri ile 14 kilometre koştu

Maratona katılan engelli sporcu Yavuz Şap, 33 yıldır, 5 kıtada, koltuk değnekleri ile maraton koştuğunu dile getirdi. Engelli insanlara mesaj vermek için koştuğunu vurgulayan Şap; “Sağlam insanlara da örnek olmak için koşuyoruz. Koşmaktan mutluluk duyuyorum. New York maratonunu 13 defa koştum. Şartlar ne olursa olsun, eğer ben bunu yapabildiysem herkes yapabilir.” dedi.

Baba ve oğul bitiş çizgisine el ele ulaştı

Baba ve oğul yarışa Ankara'dan katılan Ege Demirkol ve Öner Demirkol, bitiş çizgisine el ele ulaştı. Dalyan'da çok keyifli bir organizasyona imza atıldığını ifade eden baba Demirkol ise “Burada olmak çok güzel, bundan sonraki senelerde umarım daha da güzelleşerek devam eder” diye konuştu.