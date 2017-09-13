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13 Eylül 2017 09:30

3. Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye’de başladı

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren 3.

3. Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye’de başladı

13 Eylül 2017 09:30

Uluslararası Zurnazen Festivali, Muğla’nın Fethiye ilçesinde başladı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı’nda düzenlenen festivale Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon, Edirne, Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan’dan 18 zurna sanatçısı katıldı. Festivali CHP İlçe Başkanı Özgür Kullukçu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı ve çok sayıda vatandaş izledi. Sanatçıların performanslarını sergilediği festivalin ilk gününde bazı vatandaşlar da zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansına izleyiciler de sık sık alkış tuttu.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı, "Festivale Türkiye’den 11 yurt dışından ise 7 zurna sanatçısının katıldı. Türkülerin Türkiye’de çok büyük değeri bulunduğunu, zurnanın da türküler için büyük önemi olduğunu söyledi. Zağlı, festival bu yıl Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde düzenlenecek. Amacımız farklı kültürlerdeki zurna seslerini Muğlalı hemşehrilerimizle buluşturmak. Fethiye’de de çok güzel bir ilgi var" dedi.


"Festivali düzenlediğimiz ilk yıl vatandaşların kendilerine zurnanın festivali olur mu" dediğini söyleyen Zağlı, festivale katılanların ise çok mutlu olduklarını ve başka ilçelerden de talep olduğunu ifade etti. Türkiye’de ilk kez zurna festivali düzenlediklerini ve festivali ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.


Bugün Menteşe ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek olan festival 14 Eylül’de Milas’ta sona erecek.




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