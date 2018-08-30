30 Ağustos’u denizde kutladılar

Akyaka Akçapınar sahilinde Kıtesörf usta öğreticileri 30 Ağustos Zafer Bayramını Kite malzemelerine taktıkları Türk Bayrakları ile denizde Kitesörf yaparak kutladılar.

Muğla’da ilk kıtesörf eğitim okulunu açan Özgür Ceylan’ın usta öğreticileri tarafından Kite malzemelerine Türk Bayrağı bağlandı. Sporcular 7 yıldır sürdürdükleri 30 ağustos’u denizde kutlama geleneğini bu yıl da sürdürdü. Akçapınar sahilinde Türk Bayrakları ile Kite yapan sporcular alanda bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, bazı vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç kutlamayı kaydetti.

Yusuf Şahin Gürsoy, “Bugün 30 Ağustos zafer Bayramının 96’ncı yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına Allah’tan rahmet diliyorum. 7 senedir bu sporu yapıyoruz ve 7 senedir Türk Bayrağını uçurtmamıza bağlayarak hem buradaki turistlere, hem de yerli turistlere şehitlere ve gazilerimize verdiğimiz değeri göstermek istiyoruz” dedi.

Mehmet Emre Çalca, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde biz Kitesörf sporcuları olarak 7 senedir suda bu etkinlikleri yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.