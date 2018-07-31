30 kişilik teknede 174 kaçak göçmen

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi Yassıca adaları açıklarında şüphe üzerine ABD bayraklı 25 metre uzunluğundaki "Palmire Delaware" gulet tekneyi durdu.
Sahil Güvenlik ekipleri 30 kişilik teknede, 30’u çocuk 54 kadın toplan 174 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gulet teknede bulunan ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Iraklı göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından tekneye el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.