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31 Temmuz 2018 12:18

30 kişilik teknede 174 kaçak göçmen

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Rodos Adası’na gulet tekne ile kaçmaya çalışan 174 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı tarafından yakalanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

30 kişilik teknede 174 kaçak göçmen

31 Temmuz 2018 12:18


Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi Yassıca adaları açıklarında şüphe üzerine ABD bayraklı 25 metre uzunluğundaki "Palmire Delaware" gulet tekneyi durdu.


Sahil Güvenlik ekipleri 30 kişilik teknede, 30’u çocuk 54 kadın toplan 174 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gulet teknede bulunan ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.


Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na getirilen Iraklı göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler tarafından tekneye el konulurken, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.




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