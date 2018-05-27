30 metreye tüpsüz daldı, vurgun yiyerek öldü

30 metreye tüpsüz dalan gencin cansız bedenini Sahil Güvenlik ekibi buldu.

Sabah saatlerinde Hasan Hopaç isimli arkadaşı ile Karaada kıyısına zıpkınla balık avlamaya giden serbest dalgıç Emre Kaya, denize daldı. Bir süre sonra zıpkınla orfoz balığı vuran dalgıç, kayanın arasına giren balığı çıkarabilmek için 2-3 kez daha daldı. O esnada su üzerinde bekleyen arkadaşı, denizden su kabarcığı çıkması üzerine durumdan şüphelenerek şnorkeli takıp baktığında vurgun yiyen Kaya’nın aşağı doğru battığını gördü. Hasan Hopaç, kendi imkanlarıyla arkadaşını kurtaramayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye Sahil Güvenlik birimleri ile intikal eden dalış timi, Kaya’yı 30 metre derinden çıkardı. Burada yapılan ilk kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen cenaze daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Kaya’nın yakınları hastaneye akın etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Emre Kaya’nın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na yollandı.

İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Emre Kaya’nın bilişimcilik işiyle uğraştığı öğrenildi.