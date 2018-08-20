32 yıl sonra aynı sırala oturup hasret giderdiler

32 yıl sonra bir araya gelen mezunlar hasretle eski günleri yadettiler.

Eski adıyla Muğla Ortaca Lisesi yeni adıyla Ortaca Yunus Emre Andolu Lisesi Ortaokulu 1986-1987 eğitim ve öğretim yılı mezunları sosyal paylaşım sitesinde bir araya gelerek düzenledikleri bir organizasyonla 32 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Bir mekanda düzenlenen buluşma etkinliğinde bir araya gelen mezunlar hayatları boyunca kalplerinin bir köşesinde her daim yer tutacak olan anıları ve her şeye rağmen koruyup kolladıkları dostlukları ve ortaokul yıllarını yad ettiler.

Buluşma etkinliğini organize eden mezunlardan Hasan Haşıl 1986-1987 yılı mezun arkadaşları yıllar sonra bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Haşıl, “Öncelikle yıllar sonra ortaokul arkadaşlarımızla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayatımız boyunca kalbimizin bir köşesinde her daim yer tutacak olan anıları ve her şeye rağmen koruyup kolladığımız dostlukları yaşadığımız, o unutulmaz ortaokul yıllarının özlemini dindirmek amacıyla bir araya geldik. Okul yıllarındaki anılarımızı, komik anlarımızı yeniden canlandırdık. Oldukça keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşadık. Ben etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mezunlardan Gülay Biçer ise “İlk başta arkadaşlarımızla soysal paylaşım sitesinden konuşmaya başladık ve ardından buluşup eski günleri yad etmeye karar verdik. Buluştuğumuz an hepimiz birbirimizden heyecanlıydık. Yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ben buluşma etkinliğine katılan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmaları önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Mezunlardan Hatice Bilgiç ise bu tür buluşmaları geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini belirterek, şunları söyledi: “ 32 yıl sonra mezunlar olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes çok güzel, candan ve cana yakın, halen hep beraberiz, halen okul yıllarında yaptığımız haylazlıkları anlatarak gülebiliyoruz. Ben arkadaşlarımla yeniden bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bu tür buluşmaları geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz”