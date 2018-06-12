32 yıldır devam eden gelenek

Bodrum’un Türkkuyusu Mahallesi’nde, 1986 yılında başlayan Kadir Gecesi Sahur Yemeği geleneği uzun yıllardır devam ediyor. Mahallelilerin bir araya gelerek başlattığı ve imece usulü devam eden geceye Bodrum Belediyesi de destek veriyor.

Türkkuyusu Camii yanındaki meydanda düzenlenen sahur yemeğine; Başkan Mehmet Kocadon ve eşi Hülya Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, belediye meclis üyeleri, Türkkuyusu Muhtarı Bahattin Aşkın, B.B.Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı / Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ve Bodrum Belediyesi birim müdürleri ile çok sayıda mahalleli vatandaş katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek halini alan Bodrum’daki Kadir Gecesi Sahur Yemeğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ederek, "Burada 32 yıl önce başlayan gelenek, uzun yıllardır devam ediyor. Bodrum’da yaşayanların kültürüne ve geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu göstermesi açısından bu, oldukça önemli bir buluşma. Özellikle böyle özel bir gecede bir araya gelerek bu sahur yemeğinin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dualarla başlayan sahurda vatandaşlar, Türkkuyusu’nda uzun yıllardır süregelen geleneğin yaşatılmasına katkı sunduğu için Başkan Kocadon’a teşekkür etti.