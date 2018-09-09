35 bin levrek yavrusu denizle buluştu

Balık Avı Festivali’ne katılan amatör olta balıkçıları keyifli bir yarışmanın ardından 35 bin levrek yavrusunu denizle buluşturdu.

Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği (BORABDER) tarafından düzenlenen Balık Avı Festival kapsamında Yalıkavak Mahallesi iskelesinde buluşan 45 balıkçı 15 tekne ile balık avı yarışmasına katıldı. Eskişehir, Sakarya ve İstanbul’dan da yarışmacıların katıldığı festival sonunda yakalanan balıklar gerekli kontrollerden geçirildi ve dereceye girenler tespit edildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç tarafından çeşitli ödüllerin verildiği ödül töreninin ardından, özel bir balık çiftliğinden getirtilen 35 bin levrek yavrusu Yalıkavak Koyu’na bırakıldı. Festival sonunda açıklama yapan BORABDER Başkanı Mustafa Uyar şunları söyledi:

“Bu yıl altıncısını yaptığımız bir etkinlik. İlk başta bunu balık yarışması diye başlattık fakat ondan sonra sosyal sorumluluk projelerine doğru iyice yöneltmeye başladık. Bunun sonunda da 35 bin levrek yavrusunu denize salımını yapıyoruz. Yine bunu bütün halkımızla çocuklarımızla yaptık ve herkes artık denizde benim de bir kova balığım var diye bakmaya başladı. İnşallah amacımıza ulaşırız.”