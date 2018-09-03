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03 Eylül 2018 12:45

35 kişilik kadroya Bin 413 başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü’ne 35 sürekli işçi personel alımı için yapılan başvuruya Bin 413 kişi başvuruda bulundu.

35 kişilik kadroya Bin 413 başvuru

03 Eylül 2018 12:45

Başvuruda bulunanlar noter huzurunda kur’a mülakata girecek 106 asil ve 106 yedek belirlendi.


Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu 25 bayan, 3 engelli bayan, 4 engelli erken ve 3 eski hükümlü temizlik personeli için mülakat ile alım ilanından sonra toplam Bin 413 başvuru alındı. Normal temizlikçi bayan kadrosu için Bin 269 başvuru alınırken, engelli bayan temizlikçi kadrosu için 27, engelli erkek kadrosu için 87 ve eski hükümlü kadrosu için de 29 kişi başvuruda bulundu.


Başvuruda bulunanlar için Noter huzurunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi salonunda mülakata girecek 106 asil ve 106 yedek üye için kur’a çekimi yapıldı. Kur’dan çıkan asil adaylar için listelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından mülakat tarihi yine önümüzdeki günlerde kyk.gov.tr den açıklanacak.




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