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01 Temmuz 2018 21:11

4 kadın 44 günde 1420 deniz mili yol yaptı

4 kadından oluşan Deniz Tutkusu Seyirde ekibi, 44 günde 1420 deniz mili yol yaparak Bodrum’a döndü.

4 kadın 44 günde 1420 deniz mili yol yaptı

01 Temmuz 2018 21:11

19 Mayıs günü Milta Marina Bodrum’dan “Yurtta Barış Dünya’da Barış” sloganıyla, denize açılan kadınlar çiçeklerle karşılandı.


Bodrum’dan başlayan, Türkiye’nin tüm Akdeniz kıyılarını kapsayan ve 12 Haziran’da Kıbrıs-Girne’ye ulaşan 4 Kadın, 44 günde yaklaşık 1430 deniz mili yaptılar ve 23 limana uğrayarak planladıkları rotayı zamanında ve eksiksiz bitirdiler. Tutkum ekibine, seyir süresince dönüşümlü olarak 28 kadın destek verdi.


Bodrum’dan çıkıp, Datça, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Kemer, Antalya, Gazipaşa, Anamur- Bozyazı, Aydıncık, Taşucu, Mersin, Karataş, İskenderun, Kıbrıs Karpaz, Kıbrıs Girne, Side ve Palamutbükü gibi liman ve marinalara giriş yaptılar. Uğradıkları her limanda takipçilerinin ve destekçilerinin sıcak ilgisiyle karşılaştılar, Gazi Paşa, Karataş ve Manavgat Belediye Başkanları tarafından ağırlandılar, yolculukları boyunca Tutkum teknesi hiç çiçeksiz kalmadı.


44 günlük yolculuklarını tamamlayarak Bodrum Milta Marina’da aileleri ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılanan kadınlar, “Yurtta Barış Dünyada Barış” sloganları attılar. Kadınlar daha sonra aileleri ve arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi.


Tekne kaptanı Neşe Hasipek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Biz çok mutluyuz. 44 gün seyir yaptık. Bizimki çok farklı bir şeydi, sadece kadınlardan oluşan bir ekipti. Toplamda 28 kadın arkadaşımız bize katıldı. 23 noktaya uğradık. Aslında bizim için bir maratondu. Her sabah başka bir yerden hareket edip, akşam başka bir yere bağlandık. Gittiğimiz her yerde çok iyi ağırlandık. Sunumlar yaptık. Çok güzel geçti. Çok yorulduk. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Biz barış çığlıkları atıyoruz. Seneye 19 Mayıs’ta da Samsun’a gideceğiz.” dedi.


70 günde 3 ülke gezmişlerdi


Tutkum Kadınları geçen sene yaptıkları 70 günde 3 deniz, 3 ülke gezip, Adriyatik’e de gitmişlerdi ve o yolculuktaki deneyimlerini Antalya’da “Antalya Yelken Kulübü ve Setur’a”, Mersin’de Mersin Yelken Kulübü ve Soroptimistlere, İskenderun’da DTO ve İskenderun Yelken Kulübü’ne, Göcek’de D-Marin’deki denizci dostlara aktardılar.




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