4. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri başladı

Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri” başladı.

Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri, her yıl olduğu gibi, bu yıl da herkesin büyük bir coşkuyla katıldığı kortej yürüyüşüyle Bodrum’da başladı. Kumbahçe Meydanı’ndan başlayan ve renkli görüntülere sahne olan kortej, Belediye Meydanı’nda sona erdi.

Kortejin ardından Cumartesi sabah, Mumcular Mustafa Kalem Parkı’nda gerçekleşen açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (Karaova-Der) Başkanı Ali Öztürk ile Karaova bölgesi mahalle muhtarları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk, açılış öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında şenlik hakkında bilgiler vererek, “Karaova-Der, Karaova’daki tarımsal üretimi artırmak, adil gıda anlayışıyla sürdürülebilir bir tarım politikası oluşturmak için yola çıktı. Üretici ve tüketicinin bir araya getirildiği, üzüm yetiştiriciliği ile birlikte bağların yeniden hayat bulduğu bir coğrafya oluşturmak için yola çıktı. Tarıma dayalı turizm pansiyonculuğu ile Bodrum’un alternatif yeni bir turizm potansiyeline de sahip olduğunu göstermek için yola çıktı. Çünkü biliyoruz ki Bodrum, kendisini dünyaya mal eden deniz turizmiyle sınırlı kalmayacak kadar zengin bir kültürel ve doğal mirasa sahiptir. Bu mirası yaşatmak, bizim en büyük görevimizdir” dedi.

Örf ve adetlerini yaşatamayan toplumların yozlaştığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bodrum’un kültürel zenginliklerinin bir göstergesi olan Karaova Şenliklerinin bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. Bu şenliklerde özellikle düğün temasının işlenmesi gerçekten önemli. Bodrum halkı yine kendi içerisinde örf ve adetleri ile yaşamaya devam ediyor. Bu da bizim en güzel birlik beraberliğimizin bir göstergesi olarak yansıyor topluma. Bu güzel festivali gerçekleştiren, emeği geçen başta Ali kardeşime, değerli muhtarlarıma sivil toplum örgütü başkanlarımıza, Bodrum’un örf ve adetlerini yaşatmak için vermiş oldukları katkılardan dolayı hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da tüm katılımcıları tebrik ederek, "Bu güzel şenliklerimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek üreticiler ile bir süre sohbet etti.

Parktaki açılışın ardından Mumcular merkezdeki Atatürk Meydanı’nda dernek tarafından bağışçıların destekleriyle hazırlanan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.