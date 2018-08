4. Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri başlıyor

Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri” öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (Karaova-Der) Başkanı Ali Öztürk, Karaova Mahalle Muhtarı Mehmet Karan, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, Mazı Mahalle Muhtarı Sedat Hurma, Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları ile Karaova-Der üyeleri katıldı.

Şenlik hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bodrum’un kültürel zenginliklerinin bir göstergesi olan Karaova Şenliklerinin bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. Bu şenliklerde özellikle düğün temasının işlenmesi gerçekten önemli. Bu festival, Bodrum’un örf ve adetlerinden, kültürlerinden bahseden bir festivalimiz. Özellikle Bodrum’un tek eğlence kaynağı olan düğünlerimiz, geçmişimizde bizim için çok önemliydi. Her düğün panayır havasında olurdu ve bu düğünlerimiz, kendi örf ve adetlerimize, kültürümüze göre yapılan düğünlerimizdi. Şimdi önemli olan bu düğünlerimizi devam ettirebilmek. Bu düğünlerin keyfini süren son yaş grubuyuz. Kızlarımız ve erkeklerimiz en güzel kıyafetlerini giyerek düğün alanına gelirdi. Düğünün ön tarafına kızlarımız arkasına da erkekler dizilirdi. Oynama sırası kızlarımızdan başlardı. Kızlarımız nişanlı veya evli olduğunda nişanlıları ya da kocaları para atardı. Yanlışlıkla başka biri atarsa para, o zaman da her ne kadar medeni olsak da ufak tefek kavgalarımız oluyordu tabi. Bunlar çok hoş güzel şeylerdi. Sonra erkekler oynardı. İlk oyunu o köyün delikanlısı sayılan biçkin delikanlısı oynardı ki, benden daha büyüğü yok havası ile oynardı. Şimdi hep bunları yaşayarak bugünlere geldik ama git gide gelişen Bodrum’umuzda tabi maliyetler de yüksek olmaya başlayınca 1 hafta süren düğünlerimiz, 2 günlere inmeye başladı. Tabi burada şunu da belirtmek isterim; bu düğünlerimizin neden 1 hafta sürdüğüne bakarsak, o zaman ulaşım şartları çok zordu, hısımı akrabası için. Bir örnek vereyim: Yalıkavak’tan Bodrum’a gelmek bile bir ayrıcalıktı o dönemde, eşeğe binerek gelinirdi. Yürüyerek de gelinirdi zaten ama gelmek, bir gün. Bir gün de düğünde geçirirsin, bir de geriye gidene kadar üç gün. Kısacası Yalıkavak’tan Bodrum’a bir düğüne gelmek bile üç gündü. Onun için hısım ve akrabalar uzak yerlerden gelebilsin diye bir haftaya yakın bir düğün süreci yaşanırdı. Bugün hala daha bu örf ve adetimiz, geleneğimiz devam etmekte. Bodrum yarımadası her ne kadar büyük gözükse de, Bodrum halkı yine kendi içerisinde örf ve adetleri ile yaşamaya devam ediyor. Bu da bizim en güzel birlik beraberliğimizin bir göstergesi olarak yansıyor topluma. Tabi şu anda baktığımızda, düğünlerimiz iki güne indi ama yine başlama tarihi olarak bir hafta sürüyor. Hepinizin bildiği gibi ağırlık bir hafta önceden gidiyor. Eskiden ağırlığın gittiği gün nikah kıyılırdı. Şimdi düğün günü nikahlar kıyılıyor. Ondan sonra gelin evi oğlan evine gelir, oğlan evi kız evine gider. Kına gecesi arkasından da düğün. Bunlar hep köyün meydanlarında olurdu arkadaşlar. Ve bu düğün evi de herkese açık, düşünebiliyor musunuz? Yoldan geçen herkes bu düğüne oturabilir, yemeğini yiyebilir hatta içkisini bile içebilir. Günümüzde de biraz modernleşsek de kına gecelerimiz yine mümkün olduğu kadar evlerin bahçesinde, sokaklarımızda olmaya devam ediyor. Biz de buna müthiş destek veriyoruz zaman zaman yadırgansak da zaman zaman şikayetler alsak da bu, Bodrum’un örf ve adeti, kültürüdür arkadaşlar. Sokakta da düğün olur evin bahçesinde de düğün olur. Bunlara toleranslı bakmak lazım destek vermek lazım çünkü bir toplumu yok etmenin en kolay yolu, örf ve adetlerini bitirmektir. Eğer örf ve adetlerini, kültürünü yok edersek; o toplum da yok olur arkadaşlar. Biz bu Bodrum’un zor günlerini yaşayan son yaş grubuyuz. Bunları görerek, yaşayarak geldik ve bizden sonraki nesillere de aktarmak, bunları yaşatmak bizim en büyük görevimizin olduğunu düşünüyorum. Özellikle Karaova festivalimizin bu seneki temasının köy düğünlerinin olması, gerçekten çok güzel. Bu güzel festivali gerçekleştiren, emeği geçen başta Ali kardeşime, değerli muhtarlarıma sivil toplum örgütü başkanlarımıza, siyasi parti başkanıma, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanıma, burada bir defa daha teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelip bize destek veren değerli misafirlerimize, değerli hocalarımıza ve değerli büyüklerimize de bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Bodrum’un örf ve adetlerini yaşatmak için vermiş oldukları katkılardan dolayı hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk ise şenlik programı hakkında verdiği bilgide, "Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri, her yıl olduğu gibi, bu yıl da herkesin büyük bir coşkuyla katılacağı kortej yürüyüşüyle Bodrum’dan başlayacaktır. 31 Ağustos Cuma akşamı yapılacak bu kortej yürüyüşünün ertesi günü 1 Eylül Cumartesi sabahı da herkesi Mumcular merkezdeki Atatürk Meydanı’ndan sizlerin bağışlarıyla raflara dolmaya başlayan kütüphanemizin açılışını yapacağız. Yöre halkının bölgede yetişen ürünlerle hazırladığı ve satışa sunduğu lezzetleri görmek için sizleri yine Mumcular merkezdeki Mustafa Kalem parkında ağırlayacağız. Şenliklerin düzenleneceği parkımızda Bodrum Karaova bağlarında yetişen üzümlerden yapılan şarapları tatma fırsatını da misafirlerimize sunacağız. Belirli saatlerde de bağ bozumunu yerinde yaşamak isteyenler için de bağevi ziyaretleri yapacağız. Cumartesi akşamı ise bir Karaova geleneği olan düğün yemekleri ve kına yakma töreniyle Mumcular merkezindeki Atatürk Meydanı’nda muhteşem bir geceye tanıklık edeceğiz. 2 Eylül Pazar günü ise Karaova mutfağından seçilmiş lezzetlerin yarışacağı bir yemek yarışmamız olacak. Yöresel yemekler, börekler ve tatlılar kategorisinde parmak ısırtan Karaova köy yemekleri konuklarımızla buluşup yarışacak. En iyi yemekler yarışma ana sponsorumuz Arzum tarafından ödüllendirilecektir. Festival kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri iki de tarımsal eğitime yönelik panelimiz olacak. Konusunda uzman katılımcılar deneyimlerini paylaşıp Karaovalıların sorularına yanıt verecekler. 4. Bodrum Karaova Festivali’nın kapanışı ise muhteşem bir konserle olacak. Türkiye’nin en önemli gruplarından olan Yüksek Sadakat 2 Eylül Pazar akşamı saat 22:00’de Mumcular merkezindeki Atatürk Meydanında sahne alacaktır. Gidelim bu şehirden diyen insanların şarkısını söyleyen Yüksek Sadakat bu kez aynı şarkıyı onların gelmek istedikleri topraklarda seslendirecek. Hepinizi bu şenliğe, bu coşkuya ve bu şarkılara eşlik etmeye bekliyoruz. Hepiniz misafirimizsiniz.” dedi.