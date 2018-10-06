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40 bin dolarlık pırlanta yüzük yutan İrlandalı serbest bırakıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim’de kuyumcuya giderek el çabukluğu ile yüzük çalan ve daha sonra yakalanacağını anlayınca yutan İrlandalı turist, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 Ekim'de kuyumcuya giderek el çabukluğu ile yüzük çalan ve daha sonra yakalanacağını anlayınca yutan İrlandalı turist, adli kontrolle serbest bırakıldı.


Pırlanta yüzüğü yutan İrlandalı turist Lan Campell'in (54) midesindeki pırlantanın doğal yollardan çıkması beklendi fakat doğal yollardan çıkmayınca kendi isteği doğrultusunda özel hastanede kolonoskopi işlemi uygulandı. Kolonoskopi işlemi sonrası pırlanta yüzük çıkarılarak kuyumcuya teslim edildi.


Adli makamlara sevk edilen İrlandalı turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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