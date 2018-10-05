İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

40 bin dolarlık yüzüğü yutan turist için cerrahi müdahaleye onay çıkmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turiste cerrahi müdahale yapılmasına izin verilmedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi gittiği kuyumcudan 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çalan İrlandalı turiste cerrahi müdahale yapılmasına izin verilmedi.


Marmaris'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü avucunun içine sıkıştırmış, durumu fark eden sarraf şahsın çaldığı yüzüğü almak isteyince İrlandalı turist, yaklaşık 250 bin lira değerindeki pırlanta taşı ağzına atıp yutmuştu.


Gözaltına alınan turist, midesindeki taşın çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Dünden bu yana 24 saattir gözetim altında tutulan Lan Campel'in dışkısında yüzüğe rastlanamayınca cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi. Savcılık, yapılacak kolonoskobinin sağlık açısından tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle onay vermedi.


Bunun üzerine hastanede gözetim altında tutulan Lan Campel, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halen gözetim altına tutulan Campel'in kalın bağırsağında olan yüzüğün anüse 13,5 santimetre uzaklığa kadar ilerlediği tespit edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.