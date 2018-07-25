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25 Temmuz 2018 16:51

40 derece sıcak altında koy temizliği

MUĞLA (İHA) – Marmaris’te, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çok sayıda kişinin uğrak yeri olan koylarda kıyı temizliği yapıldı.

40 derece sıcak altında koy temizliği

25 Temmuz 2018 16:51


Çalışmalar kapsamında Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Hisarönü Mahallesi, Bördübet mevkiinde bulunan 6 adet koyun temizliğini gerçekleştirdi.


Ekiplerin sorumlusu Barış Ünlü, “Etrafta fazla miktarda atık var. Biz insanları daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. 40 derece sıcak altında üniformalarıyla temizlik yapan arkadaşlarımızın alın terine saygı gösterin diyoruz. Bizim bu haberlerdeki amacımız arkadaşlarımızın ne şekilde özveri ile çalıştıklarını, doğayı ne şekilde koruduklarını göstermektir” dedi.


Çalışmaların Belediyenin sorumluluk sahasında olmamasına rağmen Bördübet- Hisarönü- Çubucak bölgesinde karayollarında devam edeceğini sözlerine ekleyen Ünlü, “Marmaris Belediyesi olarak sorumluluğumuz alanı içinde olsun olmasın, her yeri sahiplenmeye çalışıyoruz ki, ziyaretçilerimize tertemiz bir Marmaris’i sunabilelim” şeklinde konuştu.




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