45 yıllık memurluğunu emeklilikle sonlandırdı

45 yıllık memuriyet hayatının 34 yılını Milas İlçe Nüfus Müdürü olarak geçiren ve ilçe halkı tarafından sevilen, güler yüzlü ve hoş görülü Refika Marçalı’nın emekliye ayrılması üzerine Milas Ticaret ve Sanayi Odası Lokali’nde veda yemeği gerçekleştirildi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Lokali’nde düzenlenen yemeğe; AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Aslan, Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Faik Karagöz, Zeynep Çınar, Marçalı’nın mesai arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşmasını yapan Refika Marçalı, kendisi için böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, davete katılan herkese teşekkürlerini iletti. 45 yıllık meslek hayatının 34 yılında Nüfus Müdürlüğü görevi yaptığını belirten Marçalı; “İnsanın doğup büyüdüğü, yaşadığı kentte bu mesleği yapmak çok zor ama bu zorluğun üstesinden geldim” dedi. Mesleğe ilk başladığından itibaren çalışma zorluklarından bahseden Marçalı, günümüzde ise bütün nüfus işlerinin elektronik ortama taşındığını ve bu yolla işlerin çok daha kolay olduğunu belirtti. Mesleki hayatı boyunca birlikte çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini sunan Marçalı, son olarak Milas Nüfus Müdürlüğü’ndeki çalışan tüm arkadaşlarına veda ederek, ileriki çalışma dönemlerinde başarılar diledi.

Bizlerin nadir rastlayacağı gecelerden biri

Marçalı’nın ardından söz alan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, bugünün herkes tarafından nadiren rastlayabileceği bir gece olduğunu belirterek; “İlçemizde; milletimize, devletimize onurla gururla tertemiz bir şekilde hizmet etmiş ve bugün de bu hizmeti neticelendirip emeklilik hayatına başlangıç safhasındasınız, her şeyden öce size devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum” dedi. Kaymakam Arslan, bütün hizmet ve işlerin unutabileceğini ama önemli olanın insanların yüreğinde, gönlünde, zihninde hoş bir seda bırakmanın kamu görevlerinin en büyük kazancı olduğunu belirtti. Marçalı’yla yaklaşık 1,5 yıllık bir mesai arkadaşlığı olduğunu belirten Kaymakam Arslan, onun mesai arkadaşlarına karşı her zaman güler yüzlü, hoş görülü ve anlayışlı olduğunu belirtti. Marçalı’nın vatandaşa karşı sunduğu hizmetlerin her zaman görev bilinciyle eksiksiz olarak yaptığını belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan, görevindeki üstün başarıları için teşekkür etti ve bundan sonraki emeklilik hayatında sağlıklı, huzurlu yıllar diledi.

Gecenin sonunda ise Refika Marçalı’nın doğum günü olması sebebiyle pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Hem doğum gününü hem de emeklilik gününü bir arada kutlayan Marçalı, veda yemeğine katılan ve doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.