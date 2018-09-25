İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 metrelik fiber tekne alev topuna döndü

Bodrum’da boş bir arazide çıkan yangın sonrası arazide bulunan fiber tekne alev topuna döndü.

Bodrum'da boş bir arazide çıkan yangın sonrası arazide bulunan fiber tekne alev topuna döndü. Uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürülen tekne, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.


Öğle saatlerinde Bitez Kavşağı yakınlarında bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerin yanmasıyla başlayan yangın arazide bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki fiber tekneye de sıçradı. Alevlere teslim olan fiber tekne büyük hasar görürken, itfaiye ekipleri, yangını yan arazide bulunan otomobillere sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yoğun dumanla çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaparak tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.