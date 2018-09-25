5 metrelik fiber tekne alev topuna döndü

Bodrum'da boş bir arazide çıkan yangın sonrası arazide bulunan fiber tekne alev topuna döndü. Uzun uğraşlar sonucu güçlükle söndürülen tekne, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde Bitez Kavşağı yakınlarında bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Atık malzemelerin yanmasıyla başlayan yangın arazide bulunan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki fiber tekneye de sıçradı. Alevlere teslim olan fiber tekne büyük hasar görürken, itfaiye ekipleri, yangını yan arazide bulunan otomobillere sıçramadan kontrol altına aldı. Çıkan yoğun dumanla çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaparak tahkikat başlattı.