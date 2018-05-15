5 yıldızlı otele “Ulusal Zeytinyağı Oscarları”nda Premium madalya

Bodrum Torba koyunun Zeytinlikahve mevkiinde bulunan Rixos Premium Bodrum Otel 50 ila 700 yıllık zeytin ağaçlarından topladığı zeytinlerden yaptığı hasat ile ödül aldı. 3’üncü Zeytin Festivaline hazırlanan otel zeytin ağaçlarını tescilleterek ağaçlara sahip çıktı.

180 dönümlük arazisinde, 11 tanesi “Anıt Ağaç” niteliğinde, 50 ile 700 yaş arası sayısı 300‘ü geçen zeytin ağacı barındıran otel her sene zeytin ağaçlarının mahsullerini misafirleri ile hasat ederek Bodrum ve Ege bölgesinin en önemli değerlerinden biri olan zeytin ve zeytinciliği destekliyor. Anıtlar kurulu tarafından koruma altına aldırılan ağaçların hiçbir suretle kesilmemesi için otel yönetimi seferber oldu. 3 yıldır Zeytindostu Derneği ile ortak çalışmalar yürüten Rixos Premium Bodrum’un, her yılki hasadından üretilen zeytinyağları “Ulusal Zeytinyağı Oscarları”nda yarışmaya başladı. Rixos Premium Bodrum’un daha önce ’Gümüş Madalya’ ile ödüllendirilen zeytinyağları, bu yıl Nisan ayında düzenlenen yarışmada en yüksek derece olan “Premium Madalya” aldı.

Madalya, Zeytindostu Derneği yönetim kurulu üyeleri Atilla Totoş ve Feridun Kaykı tarafından Genel Müdür Mehmet Tulunay’a takdim edildi.

Otel Müdürü Tulunay, bu sene tesiste biri hasat için olmak üzere 2 defa Zeytin Festivali düzenleneceğini belirtirken, biri 4 Temmuz diğeri Eylül sonunda yapılacak olan festivallerin Ege ve Bodrum’un tüm yöresel değerlerinin de tanıtılacağı büyük bir etkinlik ile markalaştırmayı arzu ettiklerini belirtti. Tulunay, böyle bir ödüle layık görülmekten gurur duyduklarını belirterek, “Tesisimiz yaklaşık 180 dönümden ibaret. İrili ufaklı 300 tane zeytin ağacımız var. 3 senedir bu işletmede görev alıyorum. İlk geldiğim günden beri Yönetim Kurulu Başkanımızın vizyonu ile bu ağaçları koruma altına almaya başladık. Şu an toplamda 11 tanesi 300 ila 700 yaşında zeytin ağacı var. Biz bunları anıtlar kuruluna başvurarak anıt ağaç özelliği kazandırdık. Her sene zeytin festivali yapıyoruz. Bu yıl ise 3’üncü zeytin festivalini yapacağız. Geçen sene yapmış olduğumuz hasattan. Aşısız zeytin ağaçlarımızdan belli ürünler elde ettik. En son düzenlenen ulusal zeytin festivali, zeytinyağı yarışmasında en üst sekmen olan ödüle layık görüldük. İşletmemizin Premium kalitede zeytin yağları var" dedi.

Turistlerle beraber topladılar

Tulunay, denizden çıkıp zeytin toplayan turistlerin olduğunu da söyleyerek, “Otelde konaklayan misafirlerimiz bu heyecanı, bu coşkuyu görünce sahilden mayoları ile şortları ile çıkıp gelerek bizimle beraber zeytin topladılar. Topladıkları zeytinden elde ettiğimiz yağı gün içerisinde tatma imkanı buldular. Turistler için çok şaşırtıcı bir durum. Özellikle Avrupalı misafirlerimiz çok şaşırıyor. Bir anda denizin keyfini çıkarırken zeytin toplayıp yağını yapıyoruz gibi güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

Zeytindostu Derneği yönetim kurulu üyesi Atilla Totoş ise ödülü otel müdürü Mehmet Tulunay’a vererek, “Bu ödül çok anlamlı, burada sadece turistlerin ağırlandığı bir tesis değil, binlerce yıllık konukların değerlerinin de ortaya çıktığı bir tesis haline geldi. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının tekrar yaşama kazandırıldığını gördük. Bodrum’un zeytin yağı yarışmasından şimdiye almış olduğu en büyük ödülü de bu yaşlı zeytin ağaçlarının meyvelerinden aldık. Burada zeytin ağaçlarına olağanüstü bir ilgi var. Bu otel sadece Bodrum’un zeytin ağaçlarına değil, Bodrum’un kültürüne de önem veriyor. Burada yapılan zeytin festivalinde bu tesisin eski adı olan zeytinli kahveyi de anlatıyorlar. Buna da sahip çıkıyorlar. Her açıdan geçmişine sahip çıkan bir işletmenin içerisinde bulunmak ve alkışlamak bize keyif veriyor” şeklinde konuştu.