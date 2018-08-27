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27 Ağustos 2018 01:21

50 metrelik uçuruma uçan Off-Road sürücüsü ağır yaralandı

Muğla’da meydana gelen kazada Off-Road Atilla Uz sürücüsü ormanlık alanda 50 metrelik uçuruma uçtu.

50 metrelik uçuruma uçan Off-Road sürücüsü ağır yaralandı

27 Ağustos 2018 01:21

Kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.


MUĞLA (İHA) - Kazada sürücü yaralı olarak kurtarıldı.


İddiaya göre, 13-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak dünya ralli şampiyonasının da parkuru olan Ula Göleti’nin üst bölümündeki toprak yolda test sürüşü yaptığı öğrenilen 16 NIN 80 plakalı aracı kullanan Off-Road sürücüsü Atilla Uz, toprak yolda ilerlerken Ula Göleti üst bölümünde direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre uçuruma uçtu. Beraberindeki diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Olay yerine 112 Ambulansı, AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekiplerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de olay yerine çağrıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri 50 metre halat ve ip yardımıyla uçurumdan inerek yaralı sürücüye ulaştı. UMKE ve sağlık ekipleri Atilla Uz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.


Sedyeye bağlanan yaralı halat ve ip yardımıyla yaklaşık 50 metre çekildi. Dik uçurumdan ekiplerin yardımı ile kurtarılan Atilla Uz, 112 Acil Servis Ambulansı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Uz’un ayağında kırık olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.




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