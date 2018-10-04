50 metreyi yarım saate geçti

Başkan Mehmet Kocadon 50 metrelik belediye yolundan yarım saatte geçebilirken Bodrumlular belediye önüne akın etti.

Bugün sabah saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Mehmet Kocadon, kendisine eşlik eden konvoy ile birlikte Belediye Meydanı'na geldi. Bodrum esnafı meşalelerle sokakları aydınlattı. Belediye meydanına gelen başkanı büyük bir kalabalık karşılarken, makam aracından indiği sırada sevgi seli oluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kocadon, Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı'nın önüne çelenk bıraktı. Başkan Kocadon'u karşılamaya gelenler arasında ünlü sanatçı Nejat İşler de vardı. İşler, Mehmet Kocadon'a sarılarak geçmiş olsun dileklerinden bulundu. Belediye binasına önünde bulunan 50 metrelik yolu yoğunluktan dolayı yaklaşık yarım saate geçebilen Başkan Kocadon, binaya zorlukla ulaşabildi.

Kalabalığın yoğun ilgisi arasında dakikalar sonra Bodrum Belediyesi önüne ulaşan Kocadon, burada coşkulu bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında oldukça duygulandığı görülen Kocadon, şu ifadeleri kullandı:

"Yolu hoşgörüden geçenler, inananlar, mücadele edenler hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha önce de yaşamıştık bugün de yaşıyoruz icap ederse gelecekte de yaşarız, yılmayız mücadele etme ruhumuzdan asla vazgeçmeyiz. Hatırlayalım. Bir dönem de böyle bir süreçten geçtik. Yine Bodrum halkı sokaktaydı yine Bodrum halkı afiş asıyordu yine Bodrum halkı dimdik duruyordu. Hatta köşe yazıları yazılıyordu. Ama hep engellenmeye çalışıldı. Bodrum halkı şunu demek istiyordu; bir tehlike geliyor arkadaşlar dikkat edin. Değerli büyüklerimize buradan mesaj yolluyorlardı. Ama maalesef hiç kimse oralı olmadı. Hatta yasaklar getirildi. Ama sizler inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmediniz. O zaman da beni böyle karşıladınız. Ve size şunu söylemiştim. Halkıma ve devletime asla küsmüyorum. Bana bunu yapanların hepsini Allah'a havale ediyorum demiştim. Ve tam 3 yıl sonra arkadaşlar Bodrum'un sokaklarında yükselen ses halkın gücünü siyasi büyüklerimiz, seçilmiş büyüklerimize yapılan haince saldırıyı yine bu halkı sokağa dökerek engellediler. İşte o halk bu halk. Halkın seçtiğini ancak halk götürür. Darbelerle kötü niyetlerle kumpaslarla bir yere götüremezsin. Gel demokrasiden yana ol. Seçilmişlere biraz daha takdir hakkını fazla kullanma hakkını sağla. Niçin bu kesintilere uğruyoruz arkadaşlar? Bütün takdir hakkımı halkımdan yana kullandığım için halkımdan yana."

"Bodrum halkı sokaklarda resimler astı"

Bu süreçte Bodrum halkından büyük destek gördüğünü de sözlerine ekleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum halkı sokaklarda resimler astı. Altına ufak ufak yazılar eklediler. Fakat yine bazı art niyetliler daha doğrusu bunlara içindeki kin ve nefreti bırakamayanlar diyeyim ben eleştirilere başladılar. Yazıyorlar. Halbuki oradakinin ne demek olduğunu anlamaya çalışmıyorlar arkadaşlar. Bakın ne diyor Bodrum halkı resimde? Seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Daha fazla adalet için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Daha fazla demokrasi için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Bireysel hak ve özgürlükler için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Ulu önder atamızın gözündeki medeniyet yolu ışık yolu olduğu için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Yurtta barış dünyada barış dediğimiz için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Ekonomik güç için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Daha modern eğitim için seninleyim diyor. Niçin seninleyim diyor? Gelecek nesiller sağlıklı nesiller yetiştirmek için seninleyim diyor. Ama o hala anlayamıyor. Ama bir gün bu adalet bu demokrasi bu özgürlük ona da lazım olacak. Ona da lazım olacak" dedi.

"Halk yeter diyene kadar devam"

"Bodrum'un gönlü zengin insanları olarak artık yüzdelere takılı kalmıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Kocadon, "Yüzde 51, 49, 30, 10 gibi rakamlarla işimiz yok bizim. Üye delegeyle de işimiz yok bizim. Bizim işimiz halk ile halk. Halk nerede biz oradayız. O güzel kardeşime de sesleniyorum. Defalarca elimizi uzattık, yetmedi. Şimdi kucağımızı açıyoruz. Bağrımızı açıyoruz gel artık diyoruz. Kin ve nefretle bir yere varamazsın. Halk ile bütünleş kucaklaş sevgi dolu bir Türkiye yaratalım diyoruz. Bunun da gününü bugün Bodrum'dan veriyoruz. Önce Bodrumumuza sonra güzel Muğlamıza ve Muğlamızdan dalga dalga Anadolu'ya yayılması dileğimle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Onun için bu şehitlerimize bu vatan için kendilerini feda ettiği için bir defa daha nimet borcumuzu göstermeliyiz. Onlar bizim için orada mücadele ediyorlar. Ve hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ne mutlu türküm diyene. Ne mutlu birlik beraberlik diyene, ne mutlu barış diyene. Hepinize sevgi ve saygılarımla kaldığımız yerden görevimize devam. Halk yeter diyinceye kadar devam. Halk yeter diyinceye kadar devam" diye konuştu.

Başkan Kocadon daha sonra alkışlar arasında makamına girerek görevini Dursun Göktepe'den devraldı. Makamında basın mensuplarına konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Türkiye'de imar barışı geldi. İmar barışının geldiği bir yerde belediye encümeninin kararı iptal ediliyor. Savcılıktaki 184 dosya iptal ediliyor. Kanun yapıcılar suçu ortadan kaldırıyor. Suç yok, suçlu yok ama ceza var. Hukuk mantıktır. Yapı kayıt belgesi alıp bütün cezalar ortadan kalkıyorsa yerel yöneticiler neden ceza alıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın bu afla ilgili konuları bir defa daha gözden geçirmesi lazım. Yerel yöneticilerin de bu kapsamın içinde tutulması lazım. Yani benim suçum duvarı geç yıkmak mı? İnsanlar gökdelen yapıp bütün cezalardan kurtuluyor, Bodrum Belediye Başkanı bir duvarı geç yıktı diye 38 gün hak mahrumiyeti cezası alıyor. Bu konu ulusal basında tartışılsın. Bu benim başıma gelenler üniversitelerde derslerde okutulması lazım. Bizim kaybettiğimiz zamanı kim geri getirebilir?" ifadelerini kullandı.