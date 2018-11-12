50 yıl sonra aynı sıralarda

Yavuz Demir, mezunu olduğu Sakarya İlkokulu'nda 50 yıl sonra aynı sıralara oturup öğrencilerle bir araya geldi.

Yavuz Demir, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'de inşa edilen ilk eğitim binalarından, mezunu olduğu Sakarya İlkokulu'na ziyarette bulundu. 50 yıl sonra aynı sınıfta bulunmanın heyecanını yaşayan Demir, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. İlk olarak öğrencilerle buluşan Demir, öğrenim gördüğü sınıfta 50 yıl sonra bulunmanın heyecanını yaşadı.

Demir'e burada Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Sakarya İlkokulu Müdürü İbrahim Şahin eşlik etti. Demir'e, okul müdürlüğünce bir de sürpriz yapıldı. Demir'in mezun olduğu dönem notlarıyla, sınıf arkadaşlarından oluşturulan bir yıllık da gösterildi. Bu sırada görüştüğü bazı sınıf arkadaşlarını telefonla arayan Demir, öğrencilik yılları hatıralarını paylaştı.

Sakarya İlkokulu'nun kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Demir, daha sonra okulun eğitim durumu ve fiziki koşullarına ilişkin bilgi aldı. Genel bütçeden en çok Milli Eğitim'e pay ayrıldığını hatırlatan Demir, “Milasımızın, Muğlamızın eğitim kalitesini yükseltmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle Milas'ta eğitim konusunda yaptığımız yatırımlar göğsümüzü kabartıyor. Milas Sodra Dağı'na her ne açıdan bakarsanız bakın devletimizin eserlerini görüyorsunuz. Sodra adeta bir eğitim dağı oldu.” diye konuştu.

Sakarya İlkokulu'nun ihtiyaçları konusunda bilgi alan Demir, gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Demir, öğrencilerle birlikte okulun hafta kapanışında İstiklal Marşı'nı okuyarak oradan ayrıldı.