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56 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum’da 3 ayrı olayda Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'da 3 ayrı olayda Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.


Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içinde seyir halinde olan Irak, Filistin, Yemen ve Somali uyruklu 38 kişilik ilk göçmen grubunu Orak Adası önlerinde aldı. Yine lastik botla karşıya geçmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 13 kişilik ikinci grup ise Bağla Koyu'nda yakalanırken, Suriye ve Filistinlilerden oluşan 5 kaçak göçmen ise Bodrum açıklarında seyreden fiber teknede yakalandı.


Güvenli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınıp karaya getirilen kaçak göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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