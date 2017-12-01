6 ayda 5 bin 77 vakaya müdahale ettiler

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın da katılım gösterdiği kutlama etkinliğinde konuşan Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova, 12 ambulans ve toplam 100 personelle 7 istasyonda hizmet veren 112 ekiplerinin, 6 aylık süreçte 5 bin 77 vakaya müdahalede bulunulduğunu kaydetti.

2014 yılında ilk defa Muğla’da saha sonra Bakanlık kararıyla tüm Türkiye’de kutlanmaya başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası, 1 Aralık tarihinin “1.12” şeklinde tarihsel yazımının 112 acil çağrı numarasını işaret etmesi nedeniyle Aralık ayının ilk haftasında kutlanıyor. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin tanıtılmasını, vatandaşların hizmete ulaşmalarının kolaylaştırılmasını ve gereksiz çağrıların en aza indirilmesini amaçlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Milas’ta da etkinlik düzenlendi.

Atapark’a konuşlanan bir ambulans ve standın önünde düzenlenen etkinliğe, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Birimi Sorumlusu Dağıstan Daniş, 112 çalışanları, doktorlar ve UMKE’nin katıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova, haftanın daimi sloganının “Yaşama Yol Ver!” olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlık tarihine bakıldığında sağlık hizmeti önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. Çünkü en kıymetli hazinemiz sağlıktır. Sağlığımızın korunmasında 7 gün 24 saat, gece gündüz, kar kış demeden 112 Acil Sağlık Hizmeti’nde çalışan mesai arkadaşlarımıza görevlerinde başarı ve sabır diliyorum.” dedi.

“Atapark’ta kurulan stantta vatandaşlarımıza112 ve UMKE tanıtımı, çalışma sistemi, ilk müdahalenin önemi, gereksiz yapılan 112 çağrılarının oluşturduğu sıkıntılar ve bu konuda bilinç oluşturulması, trafikte 112 araçlarının yol üstünlüğü ve araçlara kolaylık sağlanması noktasında bilgilendirmeler yapılacak” diyen Müdür Kırova, Milas genelinde özel ve kamu olmak üzere 12 ambulans ve toplam 100 personelle 7 istasyonda hizmet veren 112 ekiplerinin, 6 aylık süreçte 5 bin 77 vakaya müdahalede bulunulduğunu söyledi.

112 Acil Sağlık Hizmetler Haftası dolayısıyla 112 çalışanlarına teşekkür eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, vatandaşların sağlığı için cefakarca ve fedakarca gece gündüz demeden çalışan 112 personelinin haftasını kutladı.

Gereksiz 112 çağrılarının sağlık ekiplerini fazlasıyla meşgul ettiğine işaret eden Kaymakam Arslan, “Bu gereksiz çağrılar; sizlerin, bizlerin, hepimizin acil sağlık hizmeti almasını engellemektedir. Söz konusu insan sağlığı, lütfen bu anlamda gereksiz çağrılarla 112’yi meşgul etmeyelim.” diye konuştu.

Atapark’taki etkinliğin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde geçildi ve pasta kesilerek 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlandı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Akın Coşkun ve Şaban Karakoç da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kırova ve 112 personeline ziyarette bulunarak, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutladı.