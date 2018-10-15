6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı.

Kongreye Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcen, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı ile davetliler katıldı. Kongrede Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğine "Muğla çam balı"nın coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Kongrenin açılışında konuşan Vali Vekili Fethi Özdemir, kongrede bilim insanları ile sektörden katılımcıların arıcılığın nasıl daha iyiye götürüleceğini tartışacağını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi ise arıcılığın yüzde 80'inin ormanlık alanda gerçekleştiğini, 2010'da arıcıların önünü açabilmek için "Bal Ormanı" projesini başlattıklarını kaydetti. 2010 ile 2023 arasında hazırlanan eylem planı çerçevesinde 720 bal ormanı kuracaklarını ve ormanları arıcıların hizmetine vereceklerini belirten Şimdi, "Şu anda 590 bin hektarlık alanda 420 bal ormanı kurduk ve arıcıların hizmetine açtık. Daha iyi yerlere de gelebiliriz. İstihdam noktasında da insanların ve kırsal kesimlerin kalkınması noktasında çok daha iyi yerlere de paylaşarak geliriz" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcen de Muğla'nın eşsiz doğası, iklimi ve ekolojik avantajları ile önemli bir turizm ve tarım kenti olduğunu söyledi. Arıcılığın Muğla kırsalında yaşayan vatandaşlar için ekonomik getirisinin yanı sıra kültüründe de var olan geleneksel bir faaliyet olduğunu anlatan Gökcen, arıcılık mesleğinin Muğla için ata mirası olarak kabul edildiğini dile getirdi. Muğla'nın kovan varlığı ile ülkede ilk sırada yer aldığını belirten Gökcen, kentte her yıl gezginci arıcılarla 25 bin ton çam balı üretimi yapıldığını ifade etti.

28 ülkeden yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kongrede, Türkiye'nin gerek endemik, gerekse doğal bitki türleri olarak dünyanın en zengin ülkesi olduğu belirtildi. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye'den karşılandığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Dünyada 27 bal arısı alt türü var. Bunun da 6 tanesi ülkemizde. 7 milyon 900 bin arı sayısıyla dünya ikincisiyiz. 105 bin tonluk bal üretimimizle de dünya üçüncüsüyüz. Üretilen balların yüzde 75'ini gezgin arıcılarımız dağlarda üretiyor ama dünya ortalamasının 5 kilo altındayız. Dünyada bir kovandan ortalama 19 kilo bal üretilirken, bizde 14 kilo üretiliyor. 10 yıl önce biz de 19 kilo üretiyorduk. 10 yıl önceki arı sayımız 3 buçuk milyondu, bugün 7 milyon 800 bin. Üretim alanlarımız aynı. Hiç üretim alanlarını artırmadık. Burada bir eksiklik var. Bakanlıklarımızdan rica ediyoruz arı sayılarımızı artırırken mutlaka koloni alanlarını da artırmalıyız. Ülkemiz, doğa koşulları, sahip olduğu iklim koşulu ve flora zenginliğiyle büyük bir arıcılık potansiyeline sahip" dedi.

Dünyanın çam balı ihtiyacını Türkiye'nin karşıladığını vurgulayan Şahin, "Bizim acilen 100 bin hektar olan çam balı üretim alanını 250 bin hektara çıkarmamız gerek. Türkiye'de ihracatı artırmak istiyorsanız bu alanı 250 bin hektara çıkarmalıyız" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise arıcıların yaşadığı birçok probleme bilimsel olarak çözüm arandığı kongrenin en özgün tarafının üretici, tüccar, sanayici ve bilim insanlarını, ilgili kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek tartışma zemini oluşturması olduğunu ifade etti. Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklimine bağlı olarak bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğuna işaret eden Çiçek, "Bundan dolayı Türkiye arıcılık konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Ülkemizde çam balı başta olmak üzere çiçek baları, kestane, geven, kekik, ayçiçeği, narenciye ve püren balı gibi mono flöral balların üretimi de yaygındır. Dünya çam balının yüzde 92'si ülkemizde üretilmektedir ve bunun yaklaşık yüzde 80'i Muğla'da üretiliyor" diye konuştu.

Arıcılığın bacasız bir sanayi olduğunu vurgulayan Rektör Çiçek, ekolojik döngünün sağlanması ve bitki florasının sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz argümanlarından birisinin arı olduğunu kaydetti. Çiçek, arıların bir taraftan doğadaki dengenin korunmasına önemli bir katı sağlarken diğer taraftan ise bal, propolis, polen ve arı sütü üreterek doğal bir gıda kaynağını oluşturduğunu anlattı.

Kongre 19 Ekim'de sona erecek.