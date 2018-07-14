60 metre yükseklikte keçi kurtarma operasyonu

Gökçeler köyünde oturan Nihat Kara (40), 5 gün önce keçisinin göğüslerinin aşırı şişmesi üzerine 4 aylık yavrunun ortalarda olmadığını fark etti. Yavru keçiyi aramaya başlayan Kara, 3 gün önce anne keçinin de gelmediğini fark etti. Kara, aramaları sonucu anne keçi Karakız’ın yaklaşık 60 metre yüksekteki kayalıkta mahsur kaldığı için gelemeyen yavrusu ile birlikte olduğunu gördü. Kara, kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, AKUT’tan yardım istedi.

Yardım çağrısını alan Sadettin Uslu yönetimindeki AKUT Bodrum Ekibi, 4 kişilik ekiple sabahın erken saatlerinde bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrasında kayalığa ulaşan ekip, anne ve yavrusunun yaklaşık 60 metrelik kayanın 5’inci metresinde balkon adı verilen bir alanda olduklarını tespit etti. İp sistemi kurarak keçi ve yavrunun yanına inen Caner Tezman ve Ali Oğuz Kural isimli gönüllüler çalışmalarına başladı. Bu sırada anne kayalıklardan inerek bölgeden uzaklaştı. İnemeyen yavruya ulaşan AKUT gönüllüleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yavru keçiyi kayalıklardan yukarıya çıkararak, sahibi Nihat Kara’ya teslim etti.

Yavru oğlağına kavuşan çoban Kara "AKUT’a çok çok teşekkür ederim. İyi ki AKUT var. Oğlağımı kurtardılar. Oğlağıma onu kurtardılar" dedi.