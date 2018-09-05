60 santimlik duvar yüzünden hak mahrumiyeti

Konuyla ilgili Bodrum Belediye Meclisi olağan toplantısında değerlendirmede bulunan Başkan Kocadon şunları söyledi:

“Bugünden itibaren, tabi daha yargılama süreci devam ediyor ama bir sonuç alamadığımız için kaymakamlıktan gelen tebligatlarla 1 ay belediye başkanlığı görevime ara veriyorum. Bir Bodrum vatandaşı olarak sizlerle beraber olacağım. Biliyorsunuz biz daha önce de bu süreçlerden geçen bir yönetici olarak hiçbir zaman ne halkımıza ne de devletimize küsmedik. Özellikle yüce Türk yargısının da doğruluğuna olan inancına da hep inandık. Eminim ki bu süreçte de yüce Türk yargısı güzel bir karar verecektir. Bu konu arkadaşlar bir duvarın yıkım meselesi ile ilgili alınmış bir karar. Duvarı geç yıkmamızdan dolayı açılmış bir davadan yargılandık. Bu yargılamanın sonunda hapis ve para cezası almıştık. Buna itiraz etmiştik biz bu duvarın yıktığımız için, bu cezanın verilmemesi için Yargıtay’a. Sonra savcılık da itiraz etmiş ve sonuçta Yargıtay bir para cezasıyla 38 gün hak mahrumiyeti vermiş belediye başkanlığından. Tabi bu arada biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi imar barışı çıktı ülkemizde ve özellikle yapı kayıt belgesini alan her vatandaşımızın bütün cezaları Türk Ceza kanununun 184. maddesince bütün davaları düştü. Ama hala gördüğünüz gibi bu imar barışı çıkmasına rağmen yargılanan yerel yöneticilerimiz ve ceza alan yöneticilerimiz var. Onun için ben bu imar barışının gündeme gelmesinde büyük emeği olan özellikle çevre ve şehircilik bakanlığının ve adalet bakanlığının ve içişleri bakanlığının tekrar bu imar barışını gözden geçirmesini gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz imar barışından faydalanaraktan bir dava açtık bu cezasının tekrar yargılaması ve düşürülmesi ile ilgili o davanın sonucunu bekliyoruz.”

“1 ay tatile çıkıyoruz”

“Umuyorum ki Türk adaleti en kısa sürede bununla ilgili kararını açıklayacaktır. Tabi 1 ay gibi bir tatile çıkıyoruz” diyen Başkan Kocadon, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bodrum’un en güzel mevsimi en güzel ayları Anadolu halkına tekrar bu aylarda da bodruma tatile davet ediyorum. Belki sahilde bir restorana bir eğlence bir gece kulübünde karşılaşabiliriz onlarla. Çünkü 20 yıla yakındır belediye başkanlığı yapıyorum. Hiçbir zaman böyle bir tatil yapamadım. Bunu da bir tatile çevirip Anadolu halkıyla belki bir tekrar tatil yapma şansına sahip olurum. Burada gördüğünüz gibi bütün meclis üyelerimle beraberiz. 1 ay gibi kısa bir ayrılık olacak. Ve özellikle meclis üyelerimin vermiş olduğu bu desteğe çok teşekkür ediyorum. Onlar seçildiği günden beri hep benimle beraber hep benim yanımda durdular. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum, 1 ay sonra görüşmek üzere ama tabi bu arada yargılama süreci devam ediyor. Cuma günkü meclisimiz kendi arasında belediye başkanı seçecek 1 aylık. Eğer olumlu karar çıkarsa bu meclisimiz olmayacak. Onun için yeni seçilecek arkadaşın her zaman yanında olacağım ona yardımcı olmaya devam edeceğim. Yeni seçilen arkadaşımıza da başarılar dilerim. Suç tarihi 2006, yani ben Bodrum Belediye Başkanı olmadan önce; Bodrum Belediyesi bu duvara 2006 yılında yıkım kararı almış. Ben 2009 yılında Bodrum Belediye Başkanı oldum ve 2011 tarihinde de yıkım gerçekleşmiş. Tabi ikimiz de itiraz etmişiz bu alınan karara. Sonuçta Yargıtay takdirini bu yönde kullanmış, tabi Türk Yargısına söyleyecek bir lafımız yok. Ben Türk Yargısının büyüklüğüne ve doğruluğuna her zaman inanan bir belediye başkanıyım; çünkü eninde sonunda adalet yerini bulur arkadaşlar. Madem imar barışı varsa herkes için geçerli olması lazım. Sadece vatandaş için değil. Onun için ben önümüzdeki günlerde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hem Adalet Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağına inanıyorum. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar hiçbir yere de müracaat etmeyeceğim. Sadece Bodrum Adliyesi’ne müracaat ettik, tekrar yargılanmak istediğimizi. Bunun dışında hiçbir yere müracaat etmeyeceğim. Çünkü düzgün bir karar çıkacağına inanıyorum.”