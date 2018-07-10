600 yıllık ’Sadaka Taşı’ hayvanlara umut oldu

Sadaka taşında biriken paralar ile antik kentteki kedi, köpek ve diğer hayvanlara mama alınıyor.

Sadaka taşı geleneği yaşatılıyor

Türk örf, adet ve geleneklerinde büyük önemi bulunan ve yüzyıllarca devam eden ‘Sadaka Taşı’ geleneği günümüzde yine ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Osmanlı döneminde fakir ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla cami, çeşme yanı ve sağlık hizmetleri sunan binaların yanlarında konulan ‘Sadaka Taşı’ geleneği Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinde sürdürülüyor. Restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii ile aynı dönemde cami önüne konulan ‘Sadaka Taşı’nda biriken paralar günümüzde hayvanların mama alımı için kullanılıyor. Antik kent içinde bulunan kedi, köpek ve diğer hayvanların yiyecek ihtiyaçları vatandaşların sadaka taşına bıraktıkları küçük miktardaki paralarla karşılanıyor.

Toplanan paralarla hayvanlara mama alınıyor

Stratonikeia antik kenti kazı başkanı Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, “Bu esasta zaten kültürümüzde var olan bir şey. Burada sadaka taşı daha önce vardı. Caminin restorasyonu tamamlandıktan sonra yine aynı şekilde sadaka taşını yine kendi yerinde muhafaza ettik. Gelip geçen insanlar buraya paralar bırakmaya başladılar. Bizim genç arkadaşlarımızdan birisi de buradaki paralarla kendisi cebinden ilavelerle köpek mamaları ve kedi mamaları alıyor. Mamaları burada antik kent içinde bulunan ve sahipsiz, dışarıdaki kedi ve köpeklere her gün düzenli olarak veriyor. Biz buraya geldiğimiz andan itibaren köpekler etrafımızda koşuşturmaya başlıyor. Böylelikle veren el, alan elden habersiz olur derler ya insanların buraya koyduğu çok küçük paralar buradaki sahipsiz olan köpeklere mama olarak dönüyor ve onların hayatta kalmasını, yaşamasını sağlıyor” dedi.