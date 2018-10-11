650 bin lirayı Bodrum'a bıraktı

Dünya yıldızlarının göz bebeği olan “Cloudbreak” isimli mega yat Bodrum'da 650 bin liralık 160 bin litre yakıt aldı.

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin gözdesi olan mega yat “Cloudbreak” geçtiğimiz gün Bodrum'a açıklarına demir demir atmıştı. Sık sık havalanan yatın üstündeki helikopter ilçede tur atması dikkatlerden kaçmamıştı. 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen yatın bugün gemi yanaşma iskelesine demir atarak 650 bin liralık, 160 bin litre yakıt aldığı öğrenildi.

72 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan helikopter olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan “Cloudbreak” içerisinde bir havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtiliyor.