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24 Kasım 2017 16:00

687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan, bir süre önce ’şans topu’ adlı piyango çekilişinden 5+1’i bilerek 687 bin lira ikramiye kazanan vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

687 bin lira ikramiye kazanan şahıs intihar etti

24 Kasım 2017 16:00


Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2014 yılının Eylül ayında şans topu adlı piyango çekilişinden 687 bin liralık ikramiye ile gündemine gelen Hasan Yeşil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşamına son verdi.


Gece geç vakitlerde tek başına yaşadığı evinden tüfek sesi duyulması üzerine Hasan Yeşil’in cansız bedeni, komşuları ve yakınlarının jandarmaya haber vermesiyle bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Yeşil’in yakınları ve komşuları şok geçirdiler.


Çevresinde oldukça sakin biri olarak bilinen Hasan Yeşil’in, yaşadığı herhangi psikolojik sorununun da olmadığını beyan eden yakınları, neden böyle bir şey yaptığına bir anlam veremediklerini söyledi.


Yeşil’in yakınları hiç kimse ile de bir sorununun olmadığını beyan ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı.




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