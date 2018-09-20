7. Fethiye Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde çellist Benyamin Sönmez anısına düzenlenen yedincisi düzenlenen Benyamin Sönmez Fethiye Klasik Müzik Festivali başladı.

Viyolonselin dahi çocuğu olarak anılırken 30 Kasım 2011'de Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 28 yaşında yaşamını yitiren çellist Benyamin Sönmez, toprağa verildiği Fethiye'de, bu yıl 7'incisi düzenlenen festivalle anılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen festivalin ilk gününde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Nevzat Kalender, Çalış sahilinde konser verdi. Akşamda Beşkaza Meydanı'nda devam eden etkinlikte “Abrass Cadabrass” grubu sahne aldı. Grup, Beethoven, Çaykovski, Frank Sinatra'nın eserlerinin yanı sıra “Çay elinden öteye”, “Uzun ince bir yoldayım” türkülerini icra etti.

Festival komite üyesi Filiz Almalı, yaptığı açıklamada, üç gün devam edecek festivalin gün batımı ve gece konserleriyle süreceğini, yaptıkları araştırmaya göre Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali'nin dünyada ücretsiz yapılan tek klasik müzik festivali olduğunu söyledi. Katılan sanatçılar da ücret almadığını belirten Almalı, “Çok büyük bir gönüllü ordusuyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Sanatçılar, klasik müzik eserlerinin yanı sıra bilinen türküleri de seslendiriyorlar. Böylece daha çok kitleye ulaşıp bu müziği sevdirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.

7. Fethiye Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali, 22 Eylül'de sona erecek.