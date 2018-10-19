7 metrelik tekne ile kaçmaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan 12 göçmen 7 metrelik teknede kıs kıvrak yakalandı.

Akyarlar açıklarından 7 metrelik tekne ile denize açılan 12 mülteci Turgutreis açıklarından kıs kıvrak yakalandı. Teknenin içerisnden 12 Somali ve Filistin uyruklu mülteci çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınan mülteciler Turgutreis Limanı'na getirildi.

Ekipler tarafından işlemleri tamamlanan mültecileri Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.