7 vekil ‘Muğla Lobisi' için buluştu

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan Ticaret Borsası Toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘Muğla Odaları ve Borsa' ortak toplantısında Muğla AK Parti Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, CHP Milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Burak Erbay ve Suat Özcan, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun yer aldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Marmaris Ticaret Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odalarının Başkanlarının katılımıyla; Muğla Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı Muğla için bir ilk niteliği taşıdı.

- Toplantının gündem maddeleri

Toplantıda; Fethiye Ticaret Odası tarafından Babadağ Teleferik Projesi ön izin hakkı ve Ölüdeniz Belcekız Plajı işletme hakkının devri, Milas Ticaret Odası tarafından, Milas'a doğalgaz getirilmesi ve yine Milas'ta yapılması istenen modern fuar alanı ve kongre merkezi, Muğla Ticaret Odası tarafından yeni işyeri açacak işletmelere 5 yıl süreyle vergi indirimi sağlanması ve eğitim sektörünün Kobi kapsamına alınması, İMEAK Fethiye Şubesi tarafından KDV sorunu, Muğla yat imal ve çekek yerleri sorunu ile deniz turizmi altyapı sorunu, İMEAK Bodrum Şubesi tarafından yat filosunun yenilenmesi, marinalar ve iç limanların deniz kirliliği ile deniz turizmi işletmelerinin teşvik ve imkânlardan yararlanması, İMEAK Marmaris Şubesi tarafından yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda Muğla bölgesinde tek çatı altında tanıtım yapılması konuları Muğla milletvekillerine iletildi.