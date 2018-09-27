72 öğretmen ve 4300 öğrenci eşzamanlı olarak dünyanın çevresini ölçtü

MUĞLA (İHA) –Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda bulunan Yenilikçi Çocuklar Atölyesi “Dünya'nın Çevresini Ölçelim” etkinliği gerçekleştirildi.

Eratosthenes'in M.Ö. 276'da bir çubuk ve çubuğun oluşturduğu gölge boyunu kullanarak Dünya'nın şeklini, boyutlarını ve evrendeki konumunu, günümüz modern teknikleriyle ölçülen değerlere yakın sonuçlarla belirlediği deney, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından yapıldı.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK ve 19 Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum 6” adlı projeye katılan 72 ortaokul öğretmeninin kendi şehirlerinde öğrencileriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkinlikte 4 bin 300 öğrenci yer aldı.

Eratosthenes'in bilim dünyasına armağan ettiği yöntem, ülkemizin yaklaşık aynı boylam üzerindeki kuzey ve güney illerinde ortaokul öğrencileri tarafından uygulandı. Bilim parkındaki öğrencilerse aynı boylamda yer aldıkları İstanbul'da projeye katılan okullar ile aynı anda deneyi yaptı.

Her iki şehirdeki bilime meraklı çocuklar aynı anda, aynı büyüklükteki bir çubuğun oluşturduğu gölgenin boyunu ölçerek, bu ölçümlerden elde ettikleri bilgilerle Dünya'nın çevresini, çapını ve hacmini hesapladı. Böylece kavramakta zorluk çektikleri dünyanın şeklini kendi deneyimleri ile öğrenme olanağına sahip oldular.