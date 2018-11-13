73 yaşında organlarıyla hayat verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki H.K ‘nın, organları ailesi tarafından bağışlandı.

Geçen 8 Kasım'da trafik kazasında başından yaralanan H. K tedavi gördüğü Fethiye'deki Özel Letoon Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Fethiye Devlet Hastanesindeki organ bağış ekibinin görüştüğü H.K'nin ailesi, organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine Malatya'dan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Özdemir liderliğindeki ekip Fethiye'ye geldi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından H.K'nin alınan karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesinde götürüldü. Özdemir, yapılan bağıştan ötürü donör yakınlarına teşekkür etti. Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Umur Dere ise ailenin almış olduğu kararla güzel bir örnek olduklarını söyle. Yaşamları, bağışlanacak bir organa bağlı olan binlerce hasta olduğunu vurgulayan Dere, “Zaman, onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı yapması. Organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı H.K'nın yakınlarına teşekkür ediyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Özdemir “Öncelikli olarak Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi tüm çalışanları, hasta (donör) yakınlarına bizlere yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir iyiliğe imza attınız.”diyerek teşekkürlerini bir kez daha dile getirdi.