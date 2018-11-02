75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, senaryo gereği Fizik Tedavi Ünitesi Bölümü'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile gerçekleştirilen yangın ve tahliye tatbikatı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin C bloğunda yer alan Fizik Tedavi Ünitesi Bölümü'nde gerçekleştirildi. Senaryo gereği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde devriye görevini yapmakta olan güvenlik personeli C bloğun en alt katında bulunan Fizik Tedavi Ünitesi Bölümü'nden çıkan dumanları fark etmesiyle durumu kapı kontrol noktasına bildirdi. Bu sırada binada yayılan dumanı fark eden Diyaliz Ünitesi çalışanları yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, daha sonra yangına müdahalede bulunarak, Diyaliz Ünitesi'nde yatan hastaların dumandan etkilenmemesi için çalışma yaptı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, 112 Sağlık, İtfaiye, Polis ve hastane çalışanları sevk edildi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri yangın mahalline ulaşarak alevlere müdahalede bulunurken, bir grup yangın eri, UMKE ekipleri ve hastanede görevli personel, binadaki kişilerin ve servisteki hastaların tahliyesini gerçekleştirdi.

Toplanma alanında yapılan sayımın ardından hemodiyaliz personelinin olmadığının fark edilmesiyle olay mahallinde yapılan kontrolde baygın halde bulunan, dumandan ve ısıdan etkilenen personel, kurtarma ekipleri tarafından toplanma alanına getirildi.

Olay yerinde hazır durumda bekletilen ambulanslar ise yaralı ve dumana maruz kalan hastalara anında müdahale ederek, yangından etkilenen 16 hastayı Bodrum Devlet Hastanesi'ne, Milas Özel Diyaliz Merkezi'ne ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Diyaliz Ünitesi'ne sevk etti. Senaryo kapsamında yürütülen tatbikat, başarıyla tamamlandı.