8 ayrı suçtan aranıyordu, Ortaca polisinden kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin denetimler esnasında şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Görevlilere sahte kimlik verdiği ortaya çıkan Z.K. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Diyarbakır doğumlu Z.K.’nın İzmir, Denizli, Fethiye ve Bodrum bölgelerinde hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik taşımak gibi suçlardan 7 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Kısa süre önce Ortaca’ya geldiği öğrenilen zanlı Z.K., Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Z.K., Seydikemer Eşen Cezaevine gönderildi.