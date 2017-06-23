823 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Muğla’nın 13 ilçesinde eş zamanlı Emniyet mensupları tarafından tütün ve tütün mamülleri satan işletmelerde gerçekleştirilen aramalarda, 157 bin 337 adet boş makaron, 823 kilogram kıyılmış tütün, 130 bin 961 adet doldurulmuş sigara, bin 59 adet sigara sarma kâğıdı, 694 adet sigara sarma makinesi, 40 adet sigara sarma kartuşu, Bin 21 adet puro, 96 kilogram nargile tütünü ve aroması, 570 adet pipo, 411 adet elektronik sigara ve 2 bin 147 adet de elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Muğla Emniyet müdürlüğü ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamülleri ile ilgili denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği açıklandı.