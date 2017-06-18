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18 Haziran 2017 18:02

90 yıldır evlat hasreti çekiyor

Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Mestan Ölmez, 90 yıldır evlat hasreti çekiyor.

90 yıldır evlat hasreti çekiyor

18 Haziran 2017 18:02

16 yaşında evlenmesine rağmen çocuk sahibi olamayan Ölmez, evladı olmadığı için kimse defnetmez diye ölmeden önce mezar taşını diktirdi.


Gökçe Mahallesi’nde yaşayan 105 yaşındaki Mestan Ölmez, 16 yaşında evlendikten sonra ilk eşini genç yaşta kaybetti. İkinci kez evlenen Ölmez, o eşinin de rahatsızlığı nedeniyle çocuk sahibi olamadı. 7 yıl önce ikinci eşini de kaybeden 105 yaşındaki ihtiyar delikanlı hayatta yapayalnız kaldı. 90 yıl boyunca evlat hasreti ile yanıp tutuşan Mestan Ölmez babalar gününe evlat hasreti ile kaybettiği eşinin ve hemen yanındaki kendisi için yaptırdığı mezar taşının başında girdi.


Hayatta evlat sahibi olmadan bu dünyadan göçüp gideceğini söyleyen Mestan Ölmez, babalara evlatlarının, evlatlarında babalarının kıymetini bilmeleri gerektiğini belirtti. Ölmez, “Eğer bir evladım olsaydı hayat bana daha başka olurdu. Ama napalım, Rabbim bize kısmet etmedi bu hayatta evlat sahibi olmayı. 105 yaşıma girmemem rağmen hayatta kimsem yok. Yakın akraba ve dostlarım bana yardımcı oluyor. 90 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum” dedi.


Eşinin mezarı başında dua eden Ölmez, “Geliyorum yakında yanına” diyerek eşine seslendi.


7 yıl önce kendisi için mezar taşı yaptıran Mestan Ölmez, "Mezar taşımı kabristandaki eşimin mezarının yanına koydurdum. Ara sıra gidip hem eşimin mezarını ziyaret ediyorum hem de mezar taşıma bakıyorum" diye konuştu.


Öte yandan 105 yaşındaki Mestan Ölmez, uzun ve sağlıklı yaşamasını ise düzenli yürüyüş ve sık sık yoğurt yemeye borçlu olduğunu açıkladı.




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