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11 Temmuz 2017 20:12

Ablasını darp eden kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ablasını darp ettiği iddiasıyla ablasının birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ablasını darp eden kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

11 Temmuz 2017 20:12

Cinayet anı bir iş yerin güvenlik kamerasına yansıdı.


Dün gece Tuzla Mahallesinde yaşanan olayda Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (19) tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç.’yi darp etmişti.


Kanlar içinde gördüğü ablasını darp eden Eryılmaz’ı bıçakla öldüren 16 yaşındaki D.Ç., firar ettikten bir süre sonra yakalanmıştı.


Cinayet zanlısı D.Ç., Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi.


Cinayet anı güvenlik kamerasında


Dün gece yaşanan olayın, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Harun Eryılmaz ile D.Ç. arasında sokak ortasında yaşanan tartışma ve D.Ç.’nin Eryılmaz’ı bıçaklama anı da görüntülerde yer aldı.




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