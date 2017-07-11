Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 00:29

Ablasını Darp Eden Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ablasını darp ettiği iddiasıyla, ablasının birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ablasını Darp Eden Kişiyi Bıçaklayarak Öldürdü

11 Temmuz 2017 00:29


Olay Tuzla Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydan geldi.


İddialar göre, Harun Eryılmaz (32) ile birlikte yaşadığı Reyhan Gül Ç. (19) ile arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç’yi darp etti. Ablasının darp edildiği haberini alan 16 yaşındaki D.Ç. olayın yaşandığı eve geldi. Eryılmaz ile tartışmaya başlayan D.Ç, evin önündeki Süleyman Demirel Bulvarına çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ç. mutfaktan aldığı bıçakla Eryılmaz’ı yaralayarak olay yerinde kaçtı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eryılmaz, 112 Acil Ekiplerince Özel Letoon Hastanesine kaldırıldı. Eryılmaz’ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Reyhan Gül Ç. ise ilçedeki Ambulans ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Olayın ardından kaçan D.Ç. ise Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak adli işlemlerinin yapılması için çocuk büro ekiplerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!