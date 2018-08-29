Aç kalan domuz sürüsünü elleriyle besledi

Algın, domuzları beslediği anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Yiyecek ve su bulmak için Torba Mahallesi’ne inen 7 yaban domuzunu Taksi şoförü Mert Algın elleriyle besledi. Dün gece saatlerinde taksi durağı önünde 2’si yetişkin 7 yaban domuzu gören Mert Algın isimli taksici domuzların yanına yaklaşarak ekmek attı. Domuzların ekmekleri yediğini gören Algın, sürüye biraz daha yaklaşarak domuzları elleriyle beslemeye başladı. Domuz sürüsüne su ve yiyecek bırakan Algın, yaşadığı o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Domuz sürülerinin zaman zaman taksi durağının yakınına yiyecek aramak için geldiğini belirten Algın, “Taksi durağı yerleşim bölgesine biraz uzak olduğu için domuzlar buraya daha rahat geliyor. Aç olduklarını görünce bende ekmekle besleyip su veriyorum. Bize zarar vermiyorlar. İnsanlara alışmışlar. Sonuçta onlarda can taşıyor” dedi.