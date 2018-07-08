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08 Temmuz 2018 14:47

Aç kalıp şehre inen domuzları elleriyle beslemeye başladı

Marmaris’te yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları şehir merkezine indi, vatandaşlar her gün elleriyle domuzları beslemeye başladı.

Aç kalıp şehre inen domuzları elleriyle beslemeye başladı

08 Temmuz 2018 14:47


Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler semtini yaban domuzları bastı. Dağda yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, yazlık sitelerin bulunduğu yere indi. Kalabalık grup halinde şehre inen domuzları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, kimileri de aç kalan domuzları beslemeye başladı.



Elleriyle beslemeye başladı


Yazlık site sakinlerinden Bayram Arslan, her gün ilçede yiyecek avına çıkan domuzların aç kalmasına dayanamayarak onları beslemeye başladı. Poşeti doldurduğu ekmekleri ve karpuz kabuklarını elleriyle domuzlara yediren Bayram Arslan, domuzların kendilerine alıştığını ve her gün akşamın aynı saatinde ilçeye geldiğini söyledi.


Bayram Arslan’ın domuzları elleriyle besleme duyarlılığını gören vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.




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