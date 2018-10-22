Acı haber geldi, üç çocuktan ikisi öldü

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adasına kaçmaya çalışan teknenin batması sonucu iskele kenarında bulunarak vatandaşlar ve polis tarafından kurtarılan üç çocuktan ikisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan ‘Ela' isimli siber tekne, Bodrum'un Gümbet Mahallesi açıklarında alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 17 kaçak göçmeni denizden sağ olarak kurtardı. Üç kaçak göçmenin ise kendi imkanlarıyla sahile çıkmayı başardığı olayda, batan tekneden iskeleye kenarına sürüklenen üç çocuk da vatandaşlar ve polis tarafından kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen çocuklardan 10 yaşlarında olan 2 kız çocuğu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çocukları kurtarmak için seferber olan polis ve vatandaşlar, gelen acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Kurtarılan 5 yaşlarındaki erkek çocuğunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

10 kişilik tekneye 30 kişi bindi

Denizden çıkarılan 10 kişi kapasiteli 6 metrelik ‘Ela' isimli siber tekneye yaklaşık 30 kişinin bindirildiği, kendi imkanlarıyla kurtulan bazı göçmenlerin ise kıyıya ulaşır ulaşmaz kaçarak izlerini kaybettirdikleri belirlendi.