Açık Cezaevinde Mevlid Kandili programı

Muhammed’in doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle Muğla Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler tarafından Mevlid Kandil programı düzenlendi.

Vali Esangül Civelek, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Cezaevi Savcısı Arif Ulusoy, Hakim Fatih Erdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Numan Öksüzİl Emniyet Müdür Yardımcısı Cen Elbe Müftü Abdurrahman Koçak ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı Mevlid Kandil programı hükümlüler ile akşam yemeğinin yenmesi ile başladı. Çaybükü Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hükümlüler tarafından hazırlanan programda konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, “Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor. ‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz’ Her şeyin başı sevgi. Hep söylüyorum. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Bu dinin özünde sevgi var, merhamet var” dedi.

Programda Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinden oluşan koro tarafından sevilen naat, ilahi ve kasidelerden oluşan dinleti sunuldu. Gecede İL Müftüsü Abdurrahman Koçak Mevlid Kandili ve Hz. Peygamber hakkında yaptığı konuşmanın ardından kurumda yapılan iyileştirme faaliyetleri hakkında bilgi verildi.