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04 Eylül 2018 13:26

Acil servis önünde araçta doğum yaptı

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden hamile bir kadın, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken Milas 75.

Acil servis önünde araçta doğum yaptı

04 Eylül 2018 13:26

Yıl Devlet Hastanesi Acil Servis’in önünde araçta doğum yaptı. Hastane ekibi, doğum yapan kadın için seferber oldu.


Milas’ta hamile bir kadın, hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken doğum sancılarına daha fazla dayanamadı ve Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servis’in önünde araçta doğum yaptı. Milas 75. Yıl Hastanesi ekibi, araçta doğum yapan kadın için seferber oldu.


Milas’ta ikamet eden hamile kadının bebeği, Milas 75. Yıl Acil Servis önünde dünyaya geldi. Doğum sancıları tutan Pınar A., bugün saat 09.30 sıralarında özel araçla Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine götürüldü. Pınar A., acil servise getirildiği sırada, araç içerisinde hastanedeki görevliler tarafından doğumu yaptırıldı. Pınar A., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bebek, ebe hemşire tarafından servise götürüldü. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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