Acılı ailelere ikinci şok

Gerçek, Konya’ya gitme hazırlığı yapan aileler tarafından morgda ortaya çıktı ve bulunan cansız bedenin Seray Şimşek’e ait olduğu belirlendi.

Yatağan Termik Santrali’nde meydana gelen göçük sonrası yaklaşık 8 saat umutla bekleyen aileler ilk şoku yakınlarının ölüm haberi ile alırken, ikinci şoku morgda yaşadı. Sabahtan itibaren santral içinde bekleyen aile, Sezgin Kılıç’ın cesedine ulaşıldığı açıklaması ile büyük üzüntü yaşarken, Sezgin Kılıç’ın eşi Şahinder Kılıç gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aile cenaze için Konya’nın Tuzlukçu ilçesine gitmeden önce Yatağan Devlet Hastanesi morguna teşhis için çağrıldı. Aile morga geldiğinde cenazenin kendilerine ait olmadığını söyleyince ortam gerildi. Bunun üzerine hala cansız bedenine ulaşılamadığı söylenen Seray Şimşek’in ailesi teşhis için hastaneye getirildi. Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç değil, Seray Şimşek olduğu ortaya çıktı. Seray Şimşek’in bugün Yatağan Cazgırlar Mahallesi’nde defnedilmesi bekleniyor.

Yatağan Termik Santrali’nde dün sabah saatlerinde kömür bandının çökmesi sonrası 10 işçi yaralı kurtulmuş, 2 işçi ise yaklaşık 2 bin tonluk bant sisteminin altında kalmıştı. Kurtarma çalışmalarına Muğla Büyükşehir İtfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve AKUT ekipleri katılmış, kömür bandının altında kalan işçilere ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatılmıştı.

Cansız bedenine ulaşılan ilk işçinin Sezgin Kılıç olduğu söylenmiş, Muğla Valisi de aileye başsağlığı dilemişti. Santral basın sorumlusu Ömer Yurtseven ise kameralara açıklama yapmıştı.