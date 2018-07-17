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17 Temmuz 2018 18:11

Acun Ilıcalı’nın “Survivor” isimli teknesi batma tehlikesi geçirdi

TV 8’in patronu, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın "Survivor" adlı 7 milyon dolarlık teknesi batma tehlikesi geçirdi.

Acun Ilıcalı’nın “Survivor” isimli teknesi batma tehlikesi geçirdi

17 Temmuz 2018 18:11

Motor kısmından su almaya başlayan yat dalgıçların su alan kısmı kapatmasının ardından tersaneye çekildi.


Acun Ilıcalı’nın Bodrum Yalıkavak marinada demirli bulunan “Survivor” isimli lüks teknesi motor kısmından su alarak batma tehlikesi geçirdi. 7 milyon dolar değerindeki yat için çevrede bulunan tekne kaptanları ve marina görevlileri seferber oldu. Kıyıdan açılmadan su alan tekne için dalgıçlara haber verildi. Tekne altına dalan dalgıçlar motorun su alan kısmını kapattı. Teknenin içerisindeki suyun boşaltılmasının ardından yat halatlarla bağlanarak tersaneye çekildi. Teknede o an kimsenin bulunmaması ve denize açılmadan müdahale edilmesi ise büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.




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