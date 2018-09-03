Adana’nın lezzetleri Bodrum’da tanıtıldı

Etkinliğin son gününe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Gazeteci yazar Nebil Özgentürk, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu gibi bir çok isim de katıldı.

Birbirinden güzel ve özel Adana yemeklerinin ikram edildiği gecede, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tüm misafirlere geldikleri için teşekkür ederek, “Adana’nın tanıtımı için bu tür etkinliklere önem veriyoruz, Adana’nın kültürünün, tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra en özel şeylerinden birisi de yemekleri. Biz de bu yemekleri Bodrum ile buluşturmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da; “Değerli başkanımla biz bugüne kadar ya karşılaştık ya karşılaşmadık. Ama içimizdeki insan sevgisi o kadar fazla ki yakında da olsak uzakta da olsak o enerjiyi birbirimizden alıyoruz. Yolu sevgiden geçen insanların buluştuğu Bodrum’da bugün buluştuk. Turizmde en önemli şey merak olgusu. Biz Bodrum Belediyesi olarak Anadolu insanında merak uyandırmak amacıyla tır gezdirdik. Turizmdeki birinci olgu budur, merak. Onun için başkanımın yöresi için düzenlemiş olduğu bu güzel çalışmayı son derece destekliyorum ve kendisini takdir ediyorum.” Dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da düzenlenen bu etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür etti.